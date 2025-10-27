сегодня в 18:59

Школы и детские сады Подольска вошли в топ-100 лучших учреждений Подмосковья

По итогам оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных результатов в организациях Московской области за 2024-2025 учебный год в топ-100 лучших школ Московской области вошли пять образовательных учреждений округа Подольск: школа № 32, гимназия имени Подольских курсантов, лицей № 1, лицей № 23, школа им. Д. И. Зернова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рейтинге по качеству школьного образования топ-5 по показателям ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад, объективности оценок, кадрового потенциала, инновационной деятельности система образования Подольска стабильно в зеленой зоне. Лицей № 23 на пятом месте рейтинга по направлению «Олимпиады».

В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» вошел лицей № 1. В рейтинг по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, включили лицей № 26.

Победителем областного конкурса «Лучший детский сад» среди образовательных организаций Московской области стало дошкольное отделение школы № 33.

На региональном этапе XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России–2025» победителем стали школа «Бородино» и дошкольное отделение школы № 12, а школа № 12 заняла третье место в России.

На всероссийском конкурсе «Знать, чтобы помнить» музей школы № 24 стал лучшим в номинации «Лучший городской музей».

Победителем регионального фестиваля наставнических практик «Год семьи в дошкольных образовательных организациях» признан лицей № 1 поселка Львовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.