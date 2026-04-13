Школы Богородского округа подписали соглашение с КНР

Делегация Богородского округа с 5 по 12 апреля посетила Китайскую Народную Республику, где подписала соглашение о дружбе и партнерстве между Центром образования №5 и Наньтунской международной средней школой Цзылан №1. Визит был направлен на развитие сотрудничества и обмен опытом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевым событием поездки стало подписание соглашения о дружбе и партнерстве между Центром образования №5 Богородского округа и Наньтунской международной средней школой Цзылан №1. Документ подписала директор Центра образования №5 Ирина Кочетова. Церемония прошла в торжественной обстановке, стороны обменялись памятными подарками.

В составе делегации также работали заместитель главы Богородского округа Евгения Устякина и директор Центра образования №45 Алена Бакина. Представители округа обсудили перспективы совместных проектов и профессионального взаимодействия.

10 апреля делегация приняла участие в образовательном форуме, посвященном теме «AI + научная преемственность между дошкольным и начальным образованием». Участники рассмотрели, как технологии искусственного интеллекта влияют на обучение детей и помогают выстраивать связь между детским садом и школой. Кроме того, гости посетили школу-партнера и познакомились с практиками интеграции современных технологий в учебный процесс.

По словам участников делегации, поездка открыла новые возможности для педагогов и учеников округа. В дальнейшем стороны планируют обмен опытом, реализацию совместных проектов и проведение телемостов между школьниками Богородского округа и Наньтуна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.