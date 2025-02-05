Школьный турнир по экономической игре «Ситиполия» провели в Балашихе

«Ситиполия. Большая Балашиха» — это экономическая игра на основе классической «Монополии», но вместо условных «улиц» на игровом поле располагаются действующие предприятия Балашихи. Изображения памятных мест города нанесены на купюры, которыми расплачиваются друг с другом игроки. Еще одна особенность — дополнительные клетки «актив», попадая на которые игрок должен рассказать подробности о конкретном предприятии. В этом ему помогают куар-коды на карточках, ведущие на странички с информацией.

«Проект „Ситиполия. Большая Балашиха“ это интеллектуальная бизнес-игра, которая основана на всем известной „Монополии“. Игра полностью погружает в пространство города и омпаний, которые здесь работают. Все 28 предприятий Балашихи, обозначенные на игровом поле, создали специально для „Ситиполии“ одностраничные сайты, где даётся краткая информация о них. Также есть клетки „джекпот“, которые позволяют выиграть или проиграть немного игровых денег. Цель игры — стать самым успешным участником и обанкротить остальных», — поянил создатель игры Олег Чернецов.

«Ситиполия» стала частью большого городского проекта профориентации молодежи, который с 2024 года реализует управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи. В течение 2025 года такие турниры будут проходить и в других школах города. Юные балашихинцы в увлекательной игровой форме ознакомятся с городскими заводами, фабриками, спортивными и другими объектами, где, возможно, захотят работать в будущем.

В турнире в гимназии № 11 участвовали 14 команд по шесть человек. Победительницей в одной из них стала Стефания Коваленко.

«Я много играю в настольные игры с родственниками, наверное, это помогло мне победить остальных участников моей команды. В „Ситиполию“ играть было очень увлекательно, чувствуешь настоящий азарт! А ещё очень интересно было узнать подробнее о наших балашихинских предприятиях, для меня это новая информация, и её надо запоминать, чтобы ответить, когда в следующий раз попадёшь на клетку „актив“. Возможно, кто-то из ребят захочет там работать после учёбы. Даже если выбрать другую профессию, всё равно навыки, полученные в этой игре, потом пригодятся в жизни — уметь распоряжаться деньгами, мыслить стратегически», — считает Стефания Коваленко.

Среди компаний-участников — такие известные далеко за пределами в Балашихе, как АО «Криогенмаш», авиакорпорация «Рубин», фабрика «Палитра», а также производственные, торговые, спортивные, образовательные и другие организации города.