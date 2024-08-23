Школьные принадлежности и сухпайки отправили в Курск из Ленинского округа

В рамках губернаторской акции «Доброе дело» активисты движения «Волонтеры Подмосковья» во второй раз провели сбор гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области. В этот раз из Ленинского округа отправили в Курскую области почти полтонны сухпайков, канцелярских принадлежностей для школьников и многое другое, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Я считаю, что помогать нашим соотечественникам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, это долг каждого жителя. Достаточно было одного поста в соцсетях о сборе гуманитарной помощи, чтобы неравнодушные жители сразу откликнулись. Мы с удовольствием им помогаем и отправляем этот груз по назначению в распределительный центр, где его тщательно сортируют», — рассказывает начальник отдела по работе с молодежью администрации муниципалитета Илья Сенчуров.

Около полтонны гуманитарного груза получилось собрать и отправить в распределительный центр, включая сухие пайки, канцелярские товары для школьников, предметы первой необходимости и личной гигиены.

Пункт сбора организован на базе МБУ по работе с молодежью «Энергия», который находится по адресу: город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом № 16. Принести гуманитарную помощь можно с понедельника по пятницу в рабочие часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.