Школьные лесничества Подмосковья стали победителями областного экоконкурса

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник им. М. А. Заблоцкого подвел итоги областного экологического конкурса «Каждой птице по кормушке». Всего на конкурс были представлены 74 оригинальных кормушки. Авторы 23 работ были приглашены на финальное мероприятие, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Обучающиеся школьных лесничеств «Зеленый патруль» (Волоколамский г. о.), «Лесная братва» (Сергиево-Посадский г. о.), «Зеленый дом» (г.о. Серпухов) и «Тари» (Орехово-Зуевский г. о.) стали не только финалистами, но и вернулись домой с подарками и дипломами победителей и призёров.

В ходе программы финала ребята посмотрели фильм «Зима в заповеднике», приняли участие в квизе «Зимующие птицы». Кроме этого, ребята совершили экскурсию в центральный зубровый питомник, который является центром разведения этих краснокнижных животных, местом проведения научных исследований по биологии, экологии, этологии зубра, методам их содержания, кормления и транспортировки.

«Участие в подобных конкурсах воспитывает экологическую ответственность. Изготовление кормушек — это реальная и доступная забота об окружающей среде и одновременно возможность проявить фантазию и креативность», — рассказала заместитель генерального директора ГАУ МО «Мособллес» Наталия Кожевникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.