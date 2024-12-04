Школьные лесничества Подмосковья приняли участие в конкурсе «ЭкоТеатр»

сегодня в 16:03

В Подмосковье стартовал конкурс «ЭкоТеатр», организованный Московской областной думой в целях реализации положений закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области», популяризации темы экологии, бережного отношения к природе и окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Участники конкурса со всей Московской области представили свои миниспектакли, посвященные бережному отношению к природе и рациональному использованию ресурсов.

Движение школьных лесничеств Московской области представляли команды, уже проявившие себя на различных мероприятиях:

школьное лесничество «Берендеи» Губинской средней общеобразовательной школы Орехово-Зуевского городского округа. Объединение основано в 1987 году, его ребята множество раз становились победителями и призерами как областных, так и всероссийских мероприятий;

школьное лесничество «Лесная застава» «Гимназия № 1 г. Рузы» — победитель XI слета школьных лесничеств Московской области;

школьное лесничество «Лесные чародеи» Спасской средней общеобразовательной школы Волоколамского городского округа — с момента образования в 2012 году многократные призеры областных конкурсов и слетов.

«В школьных лесничествах занимаются ребята, увлеченные не только биологией и другими естественными науками. Одной из задач этих объединений является популяризация знаний о лесе и важности соблюдения правил поведения на природе, что привлекает творческих мальчишек и девчонок. Сегодня мы увидели, что юным лесоводам вполне по силам большая сцена областного театрального конкурса», — отметил генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.