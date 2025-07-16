Школьное меню в Подмосковье дополнится новыми блюдами

С 1 сентября в школьных столовых Московской области появятся новые блюда. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Меню останется прежним, но будет расширено за счет новых позиций. В число дополнений вошли блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель, напитки на выбор. Также увеличится количество свежих фруктов. Новинки будут предлагать школьникам как на завтрак, так и на обед.

По словам министра образования Московской области Ингрид Пильдес, изменения стали результатом анализа предпочтений школьников и их родителей. Новое меню введут во всех школах региона.

«Мы понимаем, насколько значимо качественное питание для растущего организма. Дети проводят в школе значительную часть дня, и наша задача — обеспечить их не только знаниями, но и полноценным, сбалансированным питанием», — подчеркнула министр образования Московской области.

При этом в Подмосковье продолжает действовать система контроля за качеством школьного питания. Мониторинги проводятся ежедневно сотрудниками министерства образования региона, муниципальных органов управления образованием и представителями «Отраслевого Союза развития социального питания». Используется цифровая платформа «Проверки Подмосковья» с обязательной фотофиксацией блюд.

В дегустациях могут принять участие и родители, посетив школьную столовую по предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.