Школьницу из Богородского округа наградили медалью Союза писателей

Одиннадцатиклассницу Елену Мукминову из Богородского округа наградили медалью «Михаил Булгаков 135 лет» в номинации «Писатель года 2025». Церемония прошла 20 марта в Центральном доме литераторов в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученица Центра образования № 4 Елена Мукминова получила общественную награду Российского союза писателей за вклад в развитие русской литературы. Медаль «Михаил Булгаков 135 лет» ей вручили в Москве в рамках номинации «Писатель года 2025».

Девушка с детства увлечена литературным творчеством. С августа 2024 года она активно ведет авторскую страницу и публикует произведения на сайте «Проза.ру», где размещают работы писатели со всей России. Одно из произведений было заявлено на литературную премию «Писатель года — 2024» в номинации «Дебют».

Ранее союз писателей России представил Елену к медали «Александр Блок 145 лет» за вклад в развитие русской литературы. Также она награждена медалью «Георгиевская лента — 80 лет Великой Победы» за вклад в укрепление национального самосознания и патриотизма.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.