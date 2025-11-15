сегодня в 17:54

Школьнику обожгло лицо после выстрела из сигнального пистолета на Кубани

14-летнему школьнику обожгло и ранило лицо после случайного выстрела из ракетницы. Он приобрел устройство и принес, чтобы показать приятелям, сообщает Baza .

Инцидент случился на перемене в школе. 14-летний подросток принес с собой ПУ-3 — свето-шумовой пистолет.

Его 15-летний приятель взял пистолет в руку, по ошибке снял с предохранителя и выстрелил. Удар случился в сторону хозяина. Того откинуло в шкаф и на пол.

На место происшествия приехали врачи. Они поставили диагноз: рваная рана лица и ожоги первой степени. Пистолет изъяли.

