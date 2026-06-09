Школьников Подмосковья пригласили в проект «Пульсар»

Школьники 5–11 классов Подмосковья могут принять участие во Всероссийском научно-популярном проекте с международным участием «Пульсар». Конкурс проходит онлайн и продлится до 21 сентября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию приглашаются подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Им предстоит выбрать одно из направлений, посвященных космической тематике: «ГЕНЕРИРУЮ» — цифровое творчество и искусственный интеллект, «ВИЖУ» — визуальное искусство, «СЛЫШУ» — музыка и саунд-дизайн, «ЧУВСТВУЮ» — литература и медиа, «МЫСЛЮ» — наука, исследования и популяризация.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и пройти образовательный курс. Участникам доступны обучающие видео, мастер-классы и тесты, которые помогут подготовить конкурсную работу по выбранному направлению.

Соревнование проводится в трех возрастных категориях: «Открыватели» для 5–6 классов, «Исследователи» для 7–9 классов и «Новаторы» для 10–11 классов. Жюри оценит представленные проекты. Финалисты получат дипломы и памятные призы, все участники — электронные сертификаты. Подробности размещены на сайте https://pulsarspace.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.