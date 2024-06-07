Школьников Подмосковья приглашают присоединиться к программе «Профессионалитет»

В Ступинском техникуме им. А. Т. Туманова 20 июня состоится единый день старта Всероссийской приемной кампании федерального проекта «Профессионалитет» по кластерам «Металлургия», «СМИ и коммуникационные технологии», «Топливно-энергетический комплекс». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Профессионалитет» — это новая модель профессионального образования, направленная на подготовку квалифицированных специалистов для ведущих отраслей экономики. Проект реализуется при поддержке министерства просвещения РФ и объединяет усилия колледжей, предприятий и организаций.

Преимуществами участия в проекте являются сокращенные сроки обучения с акцентом на практику, гарантия трудоустройства на предприятие, высококвалифицированные педагоги и мастера производственного обучения, современные мастерские и высокотехнологичное оборудование, программы обучения, разработанные совместно с работодателями.

Прием документов будет осуществляться по адресу: городской округ Ступино, Куйбышева, дом 55, в будние дни с 09:00 до 16:00.

Телефон приемной комиссии: 8 (496) 642-56-21.

Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.