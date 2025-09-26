Школьников Подмосковья приглашают на онлайн-курс по искусственному интеллекту

Академия искусственного интеллекта для школьников подготовила бесплатный онлайн-курс «ИИ простыми словами». Об этом сообщает пресс-служба министерства Госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Курс «ИИ простыми словами» предназначен для всех желающих узнать, как применять искусственный интеллект в повседневной жизни.

В ходе обучения участники смогут ознакомиться с основами работы нейросетей, научатся писать промпты и анализировать данные с помощью искусственного интеллекта. Программа курса включает вводный урок и шесть основных занятий, каждый из которых состоит из видеолекций, практических заданий и контрольных тестов для закрепления знаний.

Обучающие материалы подготовлены таким образом, что даже самые сложные термины станут понятными для новичков в сфере информационных технологий.

Запись на курс доступна на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.