Школьников Подмосковья приглашают на международный инженерный чемпионат CASE-IN

С сентября по ноябрь года пройдет осенний кубок школьной лиги проекта «Международный инженерный чемпионат CASE-IN» (далее – проект) – соревнования школьников в решении инженерных кейсов. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Проект реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 366-р «О плане мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий», и Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, утвержденным приказом Минпросвещения России от 30 августа 2024 года № 620 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2024/25 учебный год».

Соорганизатором проекта выступает АНО «Россия – страна возможностей».

В 2025 году в Школьная лига проекта проходит по двум направлениям:

«Всероссийское соревнование среди школьников по решению инженерных кейсов»;

«Теплоэнергетика».

В рамках указанных направлений команды школьников 8–11 классов должны решить кейс – практическое задание на основе реальной технологической или производственной ситуации. Мероприятие состоит из заочного отборочного этапа и очного финала в г. Москве. Решения участников оценивают эксперты – специалисты отраслевых компаний и преподаватели ООВО.

Финалисты и победители школьной лиги осеннего кубка проекта получат возможность приехать на финал проекта в г. Москву (командирование участников на финал осуществляется за счет Оргкомитета), сертификаты и дипломы, гарантирующие получение дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие ООВО России. Список ООВО, предоставляющих дополнительные баллы, указан на сайте. Победители и призеры будут приглашены на профильные смены всероссийских детских центров, а также получат ценные призы от организаторов проекта.

Для участия в направлении «Всероссийское соревнование среди школьников по решению инженерных кейсов» приглашаются обучающиеся 8–11 классов из всех регионов России. Участникам необходимо сформировать команды в составе от 3 до 4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте проекта: https://lk.case-in.ru/registration/2025/Autumn-SchoolLeague, до 20 октября 2025 года.

Для участия в направлении «Теплоэнергетика» приглашаются учащиеся 8–11 классов из г. Москвы и Московской области. Участникам необходимо сформировать команды в составе от 3 до 4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте проекта до 20 октября 2025 года.

Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте: https://10case-in.ru/school_league.

