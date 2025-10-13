Школьников Подмосковья предупредили об охоте мошенников на «Пушкинские карты»

Начался очередной всплеск мошенничества, ориентированный на подростков и студентов. Преступники активно предлагают свои «услуги» в социальных сетях, обещая помощь в обналичивании средств с «Пушкинской карты» — социальной карты, предназначенной для посещения культурных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Схема обмана отработана до мелочей: злоумышленники находят своих жертв через популярные мессенджеры и социальные сети, обманывая их обещаниями перевести государственные деньги в наличные.

Вот несколько ключевых правил цифровой безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников:

Деньги обналичить невозможно!

Основное правило, которое нужно усвоить: «Пушкинская карта» предназначена исключительно для покупки билетов в кино, театры и музеи. Законно получить наличные деньги с нее невозможно. Если вам предлагают обналичить средства — это 100% обман.

Берегите данные своей карты!

Номер карты, срок действия и трехзначный код на обороте (CVC/CVV) — это конфиденциальная информация. Никогда не делитесь ею, даже если человек представляется сотрудником банка или программы.

СМС-коды — ваша защита!

Коды подтверждения, получаемые по SMS, являются последним барьером для защиты ваших денег. Их разглашение эквивалентно передаче кошелька мошеннику.

Блокируйте карту при малейших подозрениях!

Если у вас возникли сомнения о том, что данные вашей карты могли быть скомпрометированы, немедленно заблокируйте ее через приложение банка или по телефону горячей линии.

Будьте бдительны и делитесь этой информацией с подростками в вашей семье. Простое действие может спасти их от мошенников и уберечь от потери денег.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.