Школьников Подмосковья познакомили с профессией педагога

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В рамках федерального проекта «Билет в будущее» два филиала Государственного социально-гуманитарного университета — колледж педагогики и искусства в Егорьевске и Зарайский педагогический колледж — провели для школьников мастер-классы по педагогическим направлениям. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты педагогических направлений организовали насыщенную программу для учеников. В Егорьевске школьники смогли ближе познакомиться со специальностями «педагог-организатор», «педагог изобразительного искусства», «педагог музыки», «воспитатель дошкольных учреждений», а также с профессиями «учитель начальных классов» и «учитель физической культуры». Для ребят прошли мастер-классы, где они попробовали себя в роли педагогов.

В колледже Зарайска школьники испытали себя в качестве учителей физкультуры. Студенты колледжа провели активные занятия, помогая детям оценить свои физические возможности и потенциал.

Представители ГСГУ отметили, что проект «Билет в будущее» — это шанс для школьников найти свою дорогу и сделать осознанный выбор профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что В Московской области делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.