Школьников Химок с 1 сентября ждет обновленное меню

С 1 сентября 2025 года школьные столовые в Химках начнут работать по обновленному меню. Учащимся будут предлагать новые блюда как на завтрак, так и на обед. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На завтрак в меню добавят блины, хлопья с молоком и круассаны. Обеденное питание расширят за счет куриного шницеля. Основной рацион при этом сохраняется — это каши, творожные вареники, сыр, йогурты, овощи, фрукты и салаты.

Контроль за организацией школьного питания ведется на постоянной основе. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что новые позиции сделают рацион не только полезным, но и интересным для детей.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что при формировании меню важно учитывать мнение школьников и родителей.

«Меню должно быть не только полезным, но и привлекательным. Когда питание вкусное и разнообразное — дети едят с удовольствием», — сказал Руслан Шаипов.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский также напомнил, что обеспечение качественного питания в школах остается приоритетным направлением. Эта тема находится на постоянном контроле, и работа по улучшению меню будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.