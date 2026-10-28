Школьников Балашихи учат распознавать мошенников в онлайн-играх

Семиклассники школы № 25 в Балашихе разобрали схемы обмана в онлайн-играх на занятии пилотного проекта «Киберурок». Школа участвует в нем с 1 сентября 2026 года вместе с еще 11 образовательными организациями округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В занятии участвовали заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян и начальник управления по образованию Александра Зубова. Ученикам объяснили, почему нельзя передавать посторонним пароли и данные игровых аккаунтов и как распознавать попытки обмана.

«На занятиях мы разбираем реальные примеры мошенничества, обсуждаем способы защиты личных данных. Важно, чтобы полученные знания ребята могли применять в повседневной жизни», — рассказала учитель физики школы № 25 Ирина Свиридова.

«Киберурок» рассчитан на учеников 1–11-х классов и включает 34 академических часа. На интерактивной платформе дети выполняют задания, изучают материалы и развивают виртуальных персонажей. Для каждого возраста предусмотрены темы с учетом уровня подготовки. Вместо оценок педагоги отслеживают выполнение заданий и прогресс учеников.

Семиклассник Кирилл Василенко увлекается компьютерными играми и считает знания особенно полезными.

«Нельзя доверять незнакомцам, а информацию о розыгрышах нужно проверять только на официальных сайтах игр. Некоторые правила я уже знал, но считаю, что такие уроки помогают повторять важное и узнавать новое», — поделился Кирилл Василенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что проект запустили по поручению президента России Владимира Путина в 215 школах Московской области для 76 тыс. учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.