Школьники Воскресенска посетили тепличный комплекс «Подмосковье»

В рамках Всероссийского проекта по профориентации «Первые в профессии» активисты первичного отделения МБОУ «Виноградовская средняя школа» посетили тепличный комплекс «Подмосковье» (ЭКО-культура) в городском округе Воскресенск. Агроном-технолог провел познавательную экскурсию в теплицах с коктейльными помидорами и салатом «Фризе». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данная экскурсия — значимая для подрастающего поколения. Побывав на производстве, ребята расширили свои представления о мире профессий и убедились в том, что от современного специалиста требуются глубокие знания и большая техническая подготовка. Активисты получили уникальный опыт и незабываемые впечатления.

Тепличный комплекс «Подмосковье» — одно из высокоэффективных производств по выращиванию, сортировке и упаковке овощных и зеленых культур. Он представляет собой технологичный и многофункциональный центр, в котором трудится около 850 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.