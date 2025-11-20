Школьники узнали о специфике работы скорой медицинской помощи в Ногинске

В необычном и очень познавательном формате проходят осенние каникулы у школьников Богородского округа. Для ребят организована серия интересных экскурсий, в том числе, на станцию скорой медицинской помощи в городе Ногинск Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне прошла одна из таких экскурсий. Заведующий подстанцией Андрей Чернов рассказал ученикам центров образования № 5 и 12 о структуре работы станции, а также об особенностях оказания экстренной медицинской помощи. От специалистов гости узнали, как распределяются поступающие вызовы. Своими глазами увидели, какое оборудование и препараты используют медики на выездах.

Ребята с большим интересом разглядывали оснащение выездных бригад. Многим из них не приходилось ездить на скорой, поэтому наполнение они увидели впервые. Несколько школьников признались, что очень хотели бы связать свою жизнь с медициной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.