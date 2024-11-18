Школьники Серпухова принимают участие в благотворительной акции «V единстве Za Победу»

Образовательные учреждения Серпухова принимают активное участие в благотворительной акции по сбору макулатуры «V единстве Za Победу» в помощь бойцам СВО и жителям новых регионов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы акции — Платформа «ЭкоЛогичное Подмосковье» совместно с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Московской области при поддержке министерства информации и молодежной политики Московской области.

Школьники и педагоги поддержали важную инициативу, направленную на уменьшение бумажных отходов, вовлечение жителей в рациональное обращение с ресурсами. Так, ученики школы № 10 организовали информационные уроки, темой которых стало большое значение переработки бумаги в деле сохранения природы и снижения нагрузки на лесные ресурсы. Сбор макулатуры проходил в атмосфере творчества и соревнования.

В Школе современного образования в ходе акции «V Единстве Zа Победу» силами обучающихся, их родителей и учителей было собрано 618 кг макулатуры. Участие в акции — возможность для каждого продемонстрировать солидарность, внеся свою лепту в общее дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.