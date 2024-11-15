Школьники посетили Каширский завод металлоконструкций

В рамках всероссийского проекта «Первые в профессии» Каширские активисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» школы № 3 посетили Каширский завод металлоконструкций и котлостроения (КЗМК). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Первые в профессии» — флагманский проект Движения Первых по профессиональной ориентации. Он направлен на развитие и популяризацию в России промышленного туризма, профориентацию и знакомство школьников с востребованными рабочими профессиями.

Сейчас предприятие входит в группу компаний АО «ЗиО» и является одним из ведущих в России по производству оборудования для энергетической промышленности. Завод изготавливает поверхности нагрева для энергетических котлов, пароперегреватели, элементы котлов-утилизаторов, сухие градирни и элементы оборудования мусоросжигательных заводов и другое энергетическое оборудование, в том числе для морских буровых платформ и теплообменное оборудование для нефтехимической и химической промышленности.

Масштабная реорганизация производства, его технологическое перевооружение позволили освоить и новые виды сварки. Также на КЗМК успешно реализуется политика импортозамещения, а продукция поставляется крупнейшим генерирующим и теплоэнергетическим компаниям.

Ребята узнали об истории завода, как происходит изготовление металлоконструкций и котельного оборудования, а также о вакантных местах при трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.