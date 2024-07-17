Школьники Подмосковья завершили поход первой категории сложности

Воспитанники турклуба «Лицедеи» из Люберецкого инженерно-технологического лицея успешно завершили поход 1-й категории сложности по реке Чусовая, протекающей по границе Свердловского и Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Команда прошла водный маршрут протяженностью 155 км от населенного пункта Слобода до деревни Усть-Утка, познакомилась с городом Екатеринбургом, посетив 2 музея и обзорную экскурсию. В походе ребята столкнулись с различными препятствиями, такими как быстрины, перекаты, мели, но все они были успешно преодолены благодаря хорошей физической и технической подготовке участников. В течение похода ребята жили в палатках, добывали дрова, готовили на костре еду и ловили рыбу на дневках.

В пресс-службе ведомства добавили, что для тех, кто был в походе впервые, провели театрализованное посвящение в туристы. Участие в походе помогло ребятам расширить свой кругозор и развить навыки выживания в экстремальных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.