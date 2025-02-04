Школьники Подмосковья узнают все секреты операционных систем на «Уроке цифры»

Первый урок «Группа Астра» посвятила операционной системе (далее — ОС) как неотъемлемой части всех устройств, необходимых в повседневной жизни. Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

Урок от разработчика инфраструктурного и системного программного обеспечения (далее — ПО) «Группа Астра» на тему «Секреты операционных систем» пройдет в российских школах с 10 февраля по 2 марта 2025 г. в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Эта инициатива предоставляет учащимся 1 — 11 классов уникальную возможность глубже понять значение ОС, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий.

Урок «Секреты операционных систем» включает теоретическую часть (видеолекцию) и практическую — интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой ОС и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой ОС. Тренажер представляет собой лабиринт, из которого можно выбраться только с помощью успешно выполненных заданий. Практические задания распределены по 3 категориям, основанным на возрастных особенностях учеников: для младших (1 — 4 кл.), средних (5 — 9 кл.) и старших классов (10 — 11 кл.) — и отличаются уровнем сложности и объемом, механика для всех трех категорий идентична. По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника.

Урок сопровождается методическими рекомендациями, которые дадут возможность учителям эффективно провести это занятие в классе, а родителям — организовать его для ребенка в домашних условиях. О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об ОС, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет 6 февраля в 10:00 по московскому времени на сайте проекта datalesson.ru.

К занятию можно приступить на любом устройстве и в удобное время — как в школе, так и дома, самостоятельно либо вместе с учителем или родителями. Для этого необходимо зайти на сайт проекта, выбрать урок от «Группы Астра» и определить подходящий уровень сложности в соответствии со своим возрастом: 1 — 4, 5 — 9 или 10 — 11 классы.

«Цифровая среда, как неотъемлемая часть нашей жизни, стремительно развивается — становится все более сложной и многообразной. Чтобы успешно пользоваться ее возможностями, необходимо повышать уровень знаний в области информационных технологий. Именно поэтому первый „Урок цифры“ мы посвятили ОС — системе, которая помогает сделать нашу жизнь наиболее комфортной, способствуя автоматизации технологических процессов и управляя знакомыми всем нам устройствами — от смартфона до современного авиалайнера. Занятие пройдет в увлекательном формате, оно построено таким образом, чтобы максимально заинтересовать темой как младших школьников, так и старшеклассников и вызвать у них познавательную активность. С уверенностью могу сказать, что нашим уроком будут успешно пользоваться учителя информатики, чтобы доступно раскрыть своим ученикам все секреты ОС», — резюмировала директор департамента образования «Группы Астра» Александра Алешкова.

«Новый „Урок цифры“ от „Группы Астра“ позволит школьникам в простой и увлекательной форме изучить такие базовые темы, как назначение, функции, основные компоненты ОС. Полученные знания помогут лучше понять, как работают различные девайсы, которые мы используем в повседневной жизни, ведь ОС — это то, что „под капотом“ устройства, неотъемлемая часть любого компьютера, ноутбука, смартфона. Урок сочетает в себе теорию и практику, что позволяет лучше усваивать материал, сформировать у детей и молодежи устойчивый интерес к ИТ-технологиям», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.