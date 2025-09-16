Школьники Подмосковья участвуют в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Волгоградской области стартовал финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории (14–17 лет). Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В финале примут участие отряды, победившие в региональных этапах и прошедшие окружные сборы (89 отрядов, 890 человек), а также отряды иностранных государств и военно-патриотических организаций (7 отрядов, 70 человек). Московскую область будет представлять команда «Орленок» из Любучанской школы городского округа Чехов.

Участники старшей возрастной категории пройдут гарнизонную службу и примут участие в военно-тактической игре, имитирующей реальные боевые действия. Программа включает комбинированный марш и соревнования по условно-военным специальностям. Для подготовки участников финала организованы курсы, включающие мастер-классы и другие мероприятия, направленные на формирование навыков начальной военной подготовки.

В рамках финала также предусмотрены культурно-воспитательные мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и направленные на формирование гражданственности и патриотизма.

К финалу присоединятся ветераны боевых действий и бойцы СВО, а также участники программы «Время героев», которые выступят командующими армиями участников, а также будут осуществлять управление подразделениями внутри армий в рамках большой военно-тактической игры.

Торжественное закрытие финала запланировано на 22 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.