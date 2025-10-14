Школьники Подмосковья стали победителями конкурса «Лучший урок письма»

Почта России подвела итоги всероссийского детского конкурса «Лучший урок письма — 2025». Победителями и лауреатами ежегодного почтового конкурса стали 46 школьников и 6 учителей со всей страны, среди них — пять победителей из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе призеров Иван Костыря (Софьинская СОШ, Наро-Фоминский район), Марк Веселов (школа № 8, г. Жуковский), Полина Шатнова (Запрудненская СОШ № 1, Московская область), Александра Мельниченок (СОШ № 28, с. Петровское, г. о. Щелково), Анна Агеева (СОШ № 3 им. В. А. Борисова, г. Лобня).

Конкурс проходит по всей стране каждый год с января по сентябрь уже в течение 23 лет, и за всю историю проведения в нем приняли участие более 2,5 млн школьников. Его организаторы — Почта России, Профсоюз работников связи России, МГУ имени М. В. Ломоносова и Союз писателей России.

В год 80-летия Великой Победы самыми популярным среди участников стали патриотические номинации конкурса: «Есть такая профессия — Родину защищать…», «Письма, которые не забываются», «Рецепты счастливой семьи», а также «Истории и легенды моей семьи».

Цель почтового конкурса — развивать эпистолярный жанр и дать возможность участникам погрузиться в родную историю, почувствовать себя ее частью.

«Творческий конкурс „Лучший урок письма“ помогает развивать у детей и подростков навыки письменной речи, учит правильно формулировать свои мысли, ценить богатство, разнообразие, оригинальность и самобытность русского языка. Почта всегда поддерживала и будет поддерживать талантливых ребят и делать все для сохранения традиций эпистолярного жанра и популяризации настоящего „живого“ письма», — рассказала директор макрорегиона Москва Почты России Ксения Ефимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.