Школьники Подмосковья проверили свои знания по математике

30 сентября восьмиклассники, изучающие математику на углубленном уровне, проверили свои знания по предмету. В региональной диагностической работе приняли участие обучающиеся из 33 школ Московской области, которые второй год участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Работа выполнялась в онлайн-формате на компьютерах и состояла из двух частей. Первая часть включала 5 заданий с кратким ответом базового уровня сложности, а во второй части были представлены 3 задания с развернутым ответом повышенного и высокого уровня сложности. Эти задания направлены на оценку уровня овладения учениками основами логического и алгоритмического мышления, а также их способности использовать математические знания для решения нестандартных задач.

Темы РДР охватывали различные разделы математики, включая числа и вычисления, координаты и графики, уравнения и текстовые задачи, вероятность и статистику, а также виды треугольников и окружность. Участникам было отведено 45 минут на выполнение работы. Максимально за работу можно получить 12 баллов, при этом минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний — 4.

Проверка работ осуществляется независимыми экспертами через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО», все работы участников обезличены. Ожидается, что проверка будет завершена до 6 октября.

По результатам РДР можно будет сделать вывод о степени усвоения материала курса математики 7 класса, выявить возможные пробелы в знаниях и определить направления для оказания своевременной помощи учащимся.

В ведомстве отметили, что региональная диагностическая работа в 8 классах продолжает цикл диагностических работ по математике для обучающихся школ, включенных в реестр образовательных организаций с математическими классами. В октябре аналогичную работу также пройдут ученики 7 и 10 классов, изучающие математику на углубленном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.