Школьники Подмосковья примут участие в президентских состязаниях и спортиграх

11 сентября в детских центрах «Орленок» и «Смена» стартуют масштабные спортивные события — «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». В этом году более 2500 школьников из разных уголков России соберутся, чтобы продемонстрировать свои навыки и сразиться за Кубок Президента. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Среди участников — команды из Мытищинской школы № 32, Домодедовского лицея № 3 и Щелковской школы № 28.

В рамках программы участники смогут попробовать свои силы в легкой атлетике, плавании, шахматах, самбо и многих других видах спорта. Финальные соревнования пройдут до 28 сентября.

В ведомстве отметили, что соревнования направлены на всестороннее развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, развитие творческого потенциала, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, патриотическое воспитание обучающихся, а также приобщение их к идеалам и ценностям олимпизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.