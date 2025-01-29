Школьники Подмосковья написали комплексную региональную диагностическую работу

В Подмосковье стартовал ежегодный мониторинг уровня функциональной грамотности обучающихся. Первыми комплексную региональную диагностическую работу (РДР) выполнили семиклассники. В ней приняли участие около 100 тыс. школьников из 877 школ региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель РДР — проверить умение обучающихся работать с текстами, решать повседневные задачи с применением математических знаний и участвовать в обсуждении научных и технологических вопросов. Каждый вариант работы включает три блока, которые направлены на проверку математической, читательской и естественно-научной грамотности. На выполнение каждого из них отводится 30 минут.

Работы выполняются либо на бланках, либо онлайн, в зависимости от решения школы. Материалы предоставляются через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО», которая также используется для проверки заданий независимыми экспертами. Максимальный результат составляет 22 балла, а работа считается успешно выполненной при наборе минимум 9 баллов.

Результаты РДР помогут школам устранить пробелы в знаниях учеников, спланировать внеурочную деятельность и повысить профессиональные компетенции педагогов. В ближайшее время работы выполнят также ученики 8-х и 9-х классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.