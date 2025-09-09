Школьники Подмосковья могут принять участие в международной космической олимпиаде

Открыта регистрация на отборочный этап международной космической олимпиады для школьников. Участвовать в ней могут обучающиеся 8-11 классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области

Ежегодно космическая олимпиада школьников проходит в наукограде Королев. В 2024 году в ней приняли участие более 200 учащихся из наукограда и 30 городов Московской области. Кроме того, в дистанционном формате принимали участие школьники из Республики Беларусь, Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики.

XXXIII международная космическая олимпиада пройдет в Королеве с 16 по 24 октября 2025 года и будет посвящена 70-летию космодрома «Байконур» и 60-летию со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство.

Отборочный тур международной космической олимпиады включает квалификационный раунд по физике, информатике и математике, а также предварительную защиту проектов. Он пройдет с 19 по 26 сентября 2025 года.

Предметные олимпиады по физике, математике и информатике будут проводиться в дистанционном формате с использованием цифрового прокторинга на образовательной платформе Технологического Университета. Творческий тур Олимпиады организован в формате защиты проектов в семи секциях: «Астрономия / Астрофизика», «Информатика / Информационные технологии», «Гуманитарные науки» (литература, история, обществознание), «Физика», «Космические технологии», «Биология», «Экология».

В работе жюри по номинациям традиционно участвуют представители градообразующих предприятий ракетно-космической отрасли, оборонно-промышленного комплекса, МГТУ им. Н. Э. Баумана и ведущих вузов Московской области.

Для регистрации необходимо заполнить анкету.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.