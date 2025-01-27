Школьники Подмосковья могут принять участие в конкурсе исследовательских проектов

1 марта 2025 года стартует Всероссийский конкурс исследовательских проектов «Без срока давности». К участию приглашаются обучающиеся 8–11 классов образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, а также студенты образовательных организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс предоставляет уникальную возможность молодежи представить свои исследования, посвященные трагедии мирного населения СССР, жертвам военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Участники могут выбрать одно из восьми тематических направлений.

Конкурс пройдет в четыре этапа:

1. Внутриорганизационный этап: с 1 по 31 марта 2025 года.

2. Муниципальный этап: с 1 по 30 апреля 2025 года.

3. Региональный этап: с 1 по 31 мая 2025 года.

4. Федеральный этап: с 1 июня по 1 сентября 2025 года.

«По итогам конкурса будет издан сборник исследовательских проектов победителей и призеров. Также победители и призеры вместе с педагогами — руководителями проектов будут приглашены на торжественную церемонию награждения», — отметили в пресс-службе ведомства.

С дополнительной информацией о конкурсе и условиях участия можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», – пояснил губернатор.