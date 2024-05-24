Школьники Подмосковья могут принять участие в командном соревновании по ИТ

Бесплатный онлайн хакатон «Применение ИИ в образовании» проводится для школьников 8-11 классов и студентов среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Школьники, которые увлечены программированием, дизайном, продакт-менеджментом, аналитикой, кибербезопасностью и искусственным интеллектом могут применить свои знания на практике и сделать свой вклад в будущее образования.

Участников соберут в команды, чтобы в сжатые сроки решить технологическую задачу: разработать прототип, содержащий основной функционал. Они будут разрабатывать и презентовать решения, которые будут использовать ИИ для улучшения процесса обучения. Это может включать в себя создание новых обучающих приложений, разработку умных ассистентов для учеников, инструментов для учителей и многое другое.

Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться можно до 12 июня. С 14 по 19 июня проходят все основные этапы мероприятия, а 20 июня участников ждет защита проекта.

Хакатон «Применение ИИ в образовании» проводится IT-колледжем цифровых профессий Maxitet совместно с компанией MAXIMUM Education.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.