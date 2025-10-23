Школьники Подмосковья могут принять участие в хакатоне «Культурный компас»

Академия искусственного интеллекта для школьников проводит всероссийский хакатон «Культурный компас». Принять участие могут ребята от 14 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участникам предстоит создать ИИ-систему, которая поможет ГМИИ им. Пушкина сделать его цифровые материалы (видео-, аудиогиды, лекции, статьи) более доступными и удобными.

В соревновании предусмотрены два трека участия для разных уровней подготовки: «Новички» — для тех, кто делает первые шаги в ML, и «Продвинутые» — для опытных участников олимпиад и соревнований.

Участвуя в хакатоне, ребята могут стать частью масштабного проекта федерального уровня, применить знания по информатике, математике и искусственному интеллекту на практике, получить сильный кейс в портфолио для поступления в ведущие вузы, развить навыки командной работы и проектного мышления, а также побороться за денежный призовой фонд.

Уточнить подробности мероприятия и зарегистрироваться можно на официальном сайте хакатона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.