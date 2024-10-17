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Школьники Подмосковья могут принять участие в ежегодной олимпиаде «Фоксфорд»

Онлайн-школа «Фоксфорд» приглашает всех школьников Подмосковья принять участие в ежегодной олимпиаде. Для участия достаточно школьных знаний и умения мыслить нестандартно, сообщает пресс-служба организаторов олимпиады.

Отборочный этап проходит онлайн с 25 сентября по 10 ноября, результаты объявят до 20 ноября. В заключительный этап попадут старшеклассники - победители отборочного этапа.

Все участники получат грамоту и шанс выиграть смартфон или наушники.

Зарегистрироваться на Олимпиаду можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.