Школьники Подмосковья могут принять участие в ежегодной олимпиаде «Фоксфорд»
Онлайн-школа «Фоксфорд» приглашает всех школьников Подмосковья принять участие в ежегодной олимпиаде. Для участия достаточно школьных знаний и умения мыслить нестандартно, сообщает пресс-служба организаторов олимпиады.
Отборочный этап проходит онлайн с 25 сентября по 10 ноября, результаты объявят до 20 ноября. В заключительный этап попадут старшеклассники - победители отборочного этапа.
Все участники получат грамоту и шанс выиграть смартфон или наушники.
Зарегистрироваться на Олимпиаду можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.