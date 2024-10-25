Школьники Подмосковья могут принять участие в акции «Сказки русской музыки»

С 25 октября по 15 ноября 2024 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция к 180-летию со Дня рождения великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова, сообщает пресс-служба организаторов.

Николай Римский-Корсаков — выдающийся русский композитор, автор множества шедевров в оперной, симфонической

и камерной музыке. В его творческое наследие входят 15 опер, 3 симфонии, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Творчество Николая Андреевича является важной частью русской музыкальной культуры. В 2024 году композитору исполнилось 180 лет со дня его рождения.

Школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в следующих номинациях:

«Хореография» — исполнить танец на музыку Н. А. Римского-Корсакова;

«Вокал» — исполнить вокальное произведение Н. А. Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение);

«Театральная афиша» — создать афишу к театральным постановкам на музыку Н. А. Римского-Корсакова (балет, опера и так далее);

«Инструментальное творчество» — исполнение произведения Н. А. Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений

(соло и оркестр).

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Все творческие акции проекта направлены на то, чтобы помочь детям найти свое призвание, научить их гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.

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