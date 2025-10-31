Школьники Подмосковья могут поучаствовать в олимпиаде по промышленной разработке

Стартовала регистрация на международную олимпиаду по промышленной разработке для школьников 8-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участникам необходимо собрать команду и выбрать трек: бэкенд, фронтенд, мобильный или ML-разработчик. Командам предстоит решить кейсы по выбранному направлению и превратить идею в прототип приложения или сервиса.

Для участия достаточно знаний школьной программы по информатике. В первом отборочном этапе, который пройдет с 5 по 8 декабря, нужно будет пройти тест на знание основ математики и программирования. На него будет отведено 120 минут. Победители и призеры первого этапа пройдут во второй тур, который состоится с 15 по 25 января. Все этапы проходят в онлайн-формате, а заключительный тур пройдет очно в Москве.

Регистрация продлится до 2 декабря. Уточнить подробности мероприятия и подать заявку можно на сайте олимпиады: https://prodcontest.com/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.