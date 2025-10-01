Школьники Подмосковья и ДНР приняли участие в телемосте с участником СВО

В рамках празднования Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией состоялся телемост «Вектор дружбы», который объединил обучающихся из школ Подмосковья и г. Кировское ДНР. Мероприятие прошло в формате живого общения и способствовало укреплению дружеских связей между молодыми людьми из регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе телемоста участники услышали рассказ о личном опыте от участника специальной военной операции Андрея Глотова. В рамках сессии «открытый микрофон» школьники представили свои первичные отделения «Движения первых» и вместе с советниками директора по воспитанию поделились информацией о школьных традициях.

Завершился телемост флешмобом «Сердце дружбы», который стал символом единства и дружбы среди участников. Участие в этом мероприятии предоставило возможность не только завести новых друзей, но и способствовало пониманию общих ценностей и исторической значимости происходящих событий.

Для школьников Подмосковья также проходят открытые тематические уроки и патриотические часы, посвященные этому дню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.