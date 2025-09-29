Школьники Орехово-Зуева теперь будут осваивать основы пилотирования дронов

Теперь ребята, обучающиеся в гимназии № 15 города Орехово-Зуево, будут изучать основы принципов полета, развивать пространственное мышление и планировать маршрут коптера. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

А все потому, что идея приобретения дрона и тренажера-симулятора полетов победила в проекте инициативного бюджетирования от администрации Орехово-Зуевского городского округа. С таким серьезным предложением выступили ученики 5 класса «М», впервые созданный математический класс активно вливается в жизнь гимназии и предлагает идею по ее улучшению.

Свои проекты представили все классы школы, в финал прошла тройка лучших. Они затронули образовательную, спортивную и воспитательную сферы.

Малыши предложили приобрести дрон и тренажер-симулятор полета, а ребята постарше теннисный стол и бонус для всех школьных праздников — светомузыку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.