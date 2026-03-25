Школьники Одинцовского округа посетили театр Образцова

Экскурсию в Театр кукол имени С. В. Образцова провели для учеников 3А и 3В классов Одинцовского лицея № 6 имени А. С. Пушкина 24 марта. Ребята побывали за кулисами и познакомились с театральными профессиями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики увидели, как создаются куклы, декорации и реквизит для спектаклей. Школьникам рассказали о работе художников, мастеров и актеров, а также показали закулисную часть театра. Во время экскурсии дети попробовали себя в роли кукловодов.

В завершение встречи лицеисты поблагодарили коллектив театра за теплый прием и атмосферу настоящего чуда.

Кроме того, 23 марта в школе № 6 прошло занятие в рамках проекта «Разговоры о важном». Его посвятили теме «Большой. За кулисами. 250 лет Большому театру и 150 лет Союзу театральных деятелей России». Педагоги обсудили с учениками, как рождается театральное искусство, что происходит за кулисами и почему спектакль становится результатом работы большой команды. Отдельное внимание уделили роли театра в культуре и его значению для разных эпох.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.