Ученики 7-х и 8-х классов центра образования № 4 и активисты «Движения первых» 17 ноября посетили МБУ «Благосфера». Экскурсия прошла в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации Богородского горокруга.

Сотрудники «Благосферы», которая отвечает за чистоту и порядок в Богородском округе, познакомили школьников с устройством коммунального хозяйства. Они рассказали о санитарной очистке территорий и уборке общественных пространств.

Участники экскурсии узнали, как подразделения координируют работу, составляют маршруты уборки и планируют вывоз мусора. Ребятам объяснили, как взаимодействуют дворники, водители и другие сотрудники, чтобы поддерживать чистоту в городе.

Во второй части встречи школьникам показали технику для механизированной уборки снега и мусора — подметально-уборочные комплексы, снегопогрузчики и другие машины. Ребята смогли побывать в кабинах, рассмотреть приборы и рычаги управления.

Сотрудники учреждения ответили на вопросы, поделились историями из практики и рассказали, почему их работа требует ответственности и внимания к деталям. Экскурсия помогла школьникам познакомиться с профессиями в сфере городского хозяйства и оценить труд коммунальных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.