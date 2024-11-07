Школьники Наро-Фоминского округа взяли под шефство 10 родников в муниципалитете

В рамках эколого-патриотического проекта, посвященного 80-летию Великой Победы «Река памяти» муниципальной программы «Живая река», обучающиеся и педагоги Петровской средней общеобразовательной школы имени Героя РФ Д. В. Межуева совместно с сотрудниками экологического отдела очистили от мусора территорию у родника в деревне Бурцево Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Через неделю ребята вместе с педагогами вновь приедут к роднику, и не с инспекцией, а с реальными делами.

Конечно, основные работы у родника будут проведены уже весной — в планах установить скамейку, столик, сделать поручни вдоль лестницы, привести в порядок и покрасить дверцу и крышу над источником, опилить сухие ветки у деревьев и кустарников, регулярно окашивать траву. Ну, а зимой школьники будут очищать лестницу к роднику от наледи и снега, следить за чистотой вокруг.

Это был первый пробный шаг в рамках шефской помощи родникам. Всего в рамках проекта было отобрано более 10 родников на территории Наро-Фоминского городского округа. Желающих «взять на поруки» источники с живой водой было много. Теперь у Верейской, Атепцевской, Петровской, Алабинской школ, Наро-Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Вышегородской школы-интерната, а также Наро-Фоминского современного бизнес-колледжа, Наро-Фоминского техникума, Наро-Фоминского юридического колледжа есть свои подопечные — родники.

Информация о проекте: проект «Река памяти» — это инициатива, направленная на сохранение и экологическую поддержку реки Нара, и всех водных объектов Наро-Фоминского городского округа, а также передачу будущим поколениям исторической памяти о Великой Отечественной войне. Во время обороны Москвы река Нара стала естественным рубежом, который немецкие войска не смогли преодолеть. Она мешала продвижению немецкой техники и живой силы, замедляла наступление противника и давала советским войскам время на подготовку к обороне.

На берегах реки Нара проходили ожесточенные бои. Советские войска оказывали сопротивление немецким войскам, стремящимся прорваться к Москве. Река стала линией обороны, которая помогла остановить наступление противника и не допустить захвата столицы СССР.

Проект «Река памяти» объединяет людей разных возрастов и профессий, заинтересованных в том, чтобы память о тех страшных событиях не была забыта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.