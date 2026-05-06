Школьники Наро-Фоминска посетили завод «Таврос» в Подмосковье

Экскурсия на предприятие «Таврос» прошла в Наро-Фоминском округе. Школьники и члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО познакомились с работой производственно-складского комплекса и обсудили возможности трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Таврос» является одним из ведущих российских производителей металлопроката и кровельных материалов. Участникам экскурсии продемонстрировали складские помещения, производственные цеха и офисную часть предприятия. Гости смогли увидеть, как организована работа крупного промышленного комплекса и как выстроены основные производственные процессы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.