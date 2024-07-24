Школьники Наро-Фоминска посетили фестиваль «День предпринимателя» в усадьбе Гребнево

Школьники Наро-Фоминска при поддержке управления по образованию администрации Наро-Фоминского городского округа посетили фестиваль «День предпринимателя» в усадьбе Гребнево, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята обсудили темы самореализации и развития профессиональных кадров среди молодого поколения, приняли участие в мастер-классах, а также пообщались с депутатом Государственной думы Михаилом Делягиным.

Помимо этого, у школьников была возможность стать участниками автограф-сессии известного российского предпринимателя, основательницы и президента группы компаний Cognitive Technologies Ольги Усковой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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