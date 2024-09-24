Школьники Мытищ освоили искусство создания компьютерных игр в Технограде на ВДНХ

Ученики школ № 8, 34 и 36 из Мытищ посетили профориентационные пробы в Технограде на ВДНХ. Ребята познакомились с профессией SMM-менеджера и узнали о популярном игровом движке Unity, который используется как крупными компаниями, так и независимыми студиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Школьникам рассказали о продвижении брендов и проектов в социальных сетях, объяснили обязанности SMM-менеджера и показали, как выстраивать коммуникацию с аудиторией в Интернете.

Кроме того, для ребят провели мастер-класс по созданию компьютерной игры. Преподаватели познакомили их с интерфейсом программы, научили создавать текстуры травы, земли и водной поверхности и помогли придумать персонажа. Благодаря такой возможности дети смогли открыть перед собой новые горизонты и возможности для развития.

Техноград — уникальный инновационно-образовательный комплекс, где можно приобрести практические знания и освоить прикладные навыки, востребованные в бизнесе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе

«Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.