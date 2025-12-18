Школьники Ленинского округа прошли мастер-класс по журналистике 16 декабря

Мастер-класс по журналистике для восьмиклассников из школ Ленинского округа прошел 16 декабря в Видновском художественно-техническом лицее в рамках областной недели функциональной грамотности, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

В мероприятии приняли участие пять команд из школ Ленинского округа. Наставниками выступили заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Ленинского округа Юлия Погосян и учитель истории и обществознания Видновского художественно-технического лицея Ольга Орлова.

Участники, объединенные в команды по пять человек вместе с педагогами, получили задание — написать журналистскую заметку о вымышленной пропаже самоката с территории школьной парковки. Перед началом работы школьники анализировали информацию и обсуждали, как сделать текст интересным для читателя. На выполнение задания отводилось 20 минут, итоговые материалы обсуждались коллективно.

Юлия Погосян отметила, что журналистика — творческая профессия, приносящая радость и удовольствие. Ольга Орлова подчеркнула важность навыков работы с информацией для современного человека. В пресс-службе добавили, что уровень функциональной грамотности участников оценили как выше среднего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.