Школьники Королева приняли участие в областном уроке «Духовные родники Подмосковья»

Делегация школьников и педагогов из Королева стала участником открытого урока «Духовные родники Подмосковья», который прошел сегодня, 23 сентября, в Технопарке «Физтех-лицея» им. П. Л. Капицы в подмосковном городе Долгопрудном. В составе делегации были представители Королевского отделения АНОО Православной классической гимназии «Ковчег», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии выступили почетные гости, среди которых митрополит Крутицкий и Коломенский Павел и заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

Важной частью программы стала театральная композиция «Эхо войны», которая в интерактивной форме напомнила о героических событиях Великой Отечественной войны. Каждый участник мероприятия получил в подарок книгу «Защитники Отечества», что добавило значимости данному событию.

Ребята вернулась с новыми знаниями и впечатлениями, укрепившими их патриотический дух и вдохновившими на дальнейшие изучения истории и культуры родного края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.