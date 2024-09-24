Школьники юго-востока Москвы познакомились с особенностями Капотни

В ходе прогулки по улочкам Капотни дети узнали интересные детали и факты о местной застройке, ландшафте и ключевых достопримечательностях района. Экскурсия посетила современный парк на набережной Москвы-реки, где реализованы парящие пешеходные дорожки — экотропы, с помощью которых можно познакомиться с обитателями болотистого берега. Важной темой в рассказе экскурсовода стало героическое прошлое нефтяников и жителей Капотни — их вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Образовательное мероприятие стало частью сотрудничества предприятия с Музеем Москвы. С 2021 года совместный проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

С момента начала экскурсионной программы более 650 москвичей стали участниками пеших прогулок, организованных поездок на велосипедах и электросамокатах. Гости вместе с опытными экскурсоводами — научными сотрудниками Музея — изучают архитектуру жилых кварталов, посещают уникальный Дворец культуры Капотни, делают остановку возле заводского пруда, где живут белые лебеди.

«Я регулярно вместе с другими сотрудниками Музея Москвы приезжаю в Капотню. Тут есть, что посмотреть и с чем познакомиться. Капотня — это без преувеличения туристическое открытие Москвы. У Капотни богатая история, которая берет начало в XIV веке. При этом на примере района хорошо видны те трансформации, которые со столицей произошли за последние 15 лет: это современный, спокойный, благополучный район с атмосферой старой Москвы», — сказала генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Она добавила, что тут есть все прелести столицы как города-курорта: уютная набережная с прекрасным парком, велодорожками, спортивными и детскими площадками, свободные от автомобилей «зеленые артерии».

«Подобные прогулки на свежем воздухе отлично дополняют тематические уроки об истории нашего района. Они с новой стороны открывают район, где живут и учатся наши ученики. От опытных экскурсоводов Музея Москвы ребята узнают много нового и интересного о ключевых объектах Капотни, ее архитектуре и вкладе в жизнь столицы. И после экскурсии дети охотно обсуждают между собой увиденное и применяют знания в школьных проектах и краеведческих олимпиадах», — заключила директор школы в Капотне Ирина Ульянова.