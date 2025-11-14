Школьники из Подмосковья отправятся в туры по местам боевой славы своих предков

Завершился финал Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память». С 10 по 13 ноября участники со всей страны встретились в круглогодичном молодежном историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры Псковской области, чтобы представить свои проекты, посвященные семейной истории времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Более 5 тыс. школьников и студентов СПО приняли участие в конкурсе, исследуя судьбы своих предков. В финал вышли 52 юных исследователя в возрасте от 11 до 17 лет. Конкурс включал две номинации: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». Участники подготовили доклады с презентациями, а во второй — представили свои работы в различных формах искусства — живописи, фотографии, кино или литературных произведениях. Работы оценивали ведущие эксперты в области истории, генеалогии и педагогики.

«Конкурс «Семейная память» в современных условиях решает ключевую задачу — обеспечивает преемственность и связь с историей. Он служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков. Эта работа закладывает нравственный фундамент будущего, основанный на семейных ценностях и глубоком понимании прошлого», — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

По итогам конкурса определены 16 победителей и призеров. Они получили сертификаты на оформление родословного древа и уникальные туры по местам боевой славы своих родственников.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.