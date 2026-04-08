Школьники из Истринского округа поучаствовали во Всероссийской олимпиаде

Обучающиеся Истринской школы-интерната 8 апреля присоединились к основному этапу Общероссийской предметной олимпиады «Траектория DEAF» для детей с нарушением слуха. Соревнования прошли в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники проверили знания по русскому языку и развитию речи, математике, информатике, истории, а также по основам безопасности и защиты Родины. Олимпиада направлена на оценку уровня образовательных компетенций, выявление талантливых школьников и повышение их мотивации к поступлению в колледжи и вузы.

Проект также помогает формировать интерес к будущей профессии и выстраивать образовательную траекторию для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие стало частью пилотного проекта по созданию системы образовательного маршрута для дальнейшего получения высшего образования и трудоустройства. Он реализуется в Новосибирской области при поддержке РУМЦ НГТУ НЭТИ.

В школе-интернате подчеркнули, что участие в подобных инициативах расширяет возможности обучающихся, способствует их социальной адаптации и профессиональному самоопределению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.