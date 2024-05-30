Школьники из Чехова стали победителями конкурса медиатворчества «Наследники Победы»

На базе средней школы Чехов-3 состоялось торжественное награждение лауреатов Х открытого муниципального конкурса медиатворчества «Наследники Победы — 2024». Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Чехов.

За 10 лет проведения конкурса было создано более 400 медиапроектов, а участие приняли около 1 500 авторов и коллективов из разных регионов России. В этом году на конкурс поступило 51 проект в четырех номинациях.

Победителями в младшей возрастной группе стали Мария и Степан Сергеевы с видеороликом «Спасибо за жизнь».

В старшей возрастной группе лауреатами I степени стали: коллектив 11 «А» класса «Русское единство», творческая группа 6 «А» класса «Помним! Гордимся! Чтим!», Арсений Коновалов «Всем неизвестным наш земной поклон».

В номинации «Семейный фильм» победил видеоролик «Спасибо за жизнь» Анны Сергеевой.

В номинации «Медиапроект» победу одержал Алексей Игнатов с проектом «Никто не забыт, ничто не забыто».

Престижной награды «Гран-при» удостоились Алиса и Елена Калинины за медиапроект «Герой нашей семьи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился со словами благодарности к работникам ДК «Молодежный». Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Хочу вас поблагодарить за то, что детям уделяете внимание. Мы понимаем, как важны дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.