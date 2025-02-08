Школьники из 72 регионов РФ написали первый диктант «Наука во имя Победы»

Первый Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» привлек внимание более 299 тыс. школьников и студентов из 72 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе МГУ, где мероприятие состоялось в очном формате.

«Школьники и студенты 72 регионов уже присоединились к диктанту. Возможность принять участие есть у каждого: диктант цифровой и будет доступен для прохождения в течение года. Мероприятие проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на вовлечение молодежи в науку», — рассказал замминистра науки и высшего образования Денис Секиринский.

Начиная с 8 февраля, диктант в онлайн-формате может пройти любой желающий на официальном сайте проекта. В тест входят 25 вопросов, которые посвящены успехам российских ученых, повлиявших на ход Великой Отечественной войны.

Вопросы для тех, кто участвовал в написании диктанта в очном формате, зачитывали в том числе ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, антрополог, ветеран ВОВ Нина Данилкович, заслуженные артисты РФ Александр Скляр и Александр Олешко.

Ранее сообщалось, что первый диктант «Наука во имя победы» 8 февраля писали сразу в трех учреждениях столицы.